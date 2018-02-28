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Transparency International вимагає припинити тиск на АМКУ

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд, народні депутати та правоохоронні органи мають припинити тиск на керівництво Антимонопольного комітету. Про це заявили у Transparency International (TI - ред.), передає УНН з посиланням на прес-службу організації.

В організації переконані, що керівництво АМКУ цькують за професійну позицію щодо вітчизняного лотерейного ринку.

"Зокрема, співробітники АМКУ звертають увагу на монополію одного з учасників цього високоприбуткового ринку", - пояснили в TI.

Також в організації занепокоєні підсумками урядової наради у Кабміні, коли доповідачку про тіньовий азартний ринок в Україні виставили за двері.

"В порядку денному засідання був запланований виступ Державного уповноваженого АМКУ Агії Загребельської. Однак з невідомих причин Перший віце-прем’єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів фактично позбавив представника Антимонопольного комітету права виступу і, навіть, змусив залишити залу", - нагадали у TI.

За тиждень після цього інциденту Державний уповноважений АМКУ заявила, що володіє інформацією про заплановані обшуки в її оселі та на робочому місці. За версією чиновниці, такі дії мали унеможливити її участь в засіданні Комітету 22 лютого, яке було присвячене проблемам лотерейного ринку. Варто зазначити, що в день засідання під стінами Антимонопольного комітету невідомі організували вуличну акцію, схожу на замовну.

"Ми закликаємо урядовців, народних депутатів та правоохоронні органи припинити тиск на керівництво Антимонопольного комітету та надалі, при обговоренні різних аспектів державної економічної політики, дотримуватися засад ділової етики", - заявили в організації і додали, що уряд має дослухатись до рекомендацій АМКУ щодо врегулювання лотерейного ринку країни.

Нагадаємо, резонанс пов’язаний з намірами окремих представників уряду перетворити наближену до влади компанію “УНЛ” (Національна лотерея) на абсолютного монополіста лотерейного ринку, закривши доступ до галузі іншим учасникам.

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