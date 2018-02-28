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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57611 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68744 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71641 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105525 просмотра

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10 марта, 11:47 • 99322 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104267 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Transparency International требует прекратить давление на АМКУ

Transparency International требует прекратить давление на АМКУ

Киев  •  УНН

 • 7116 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство, народные депутаты и правоохранительные органы должны прекратить давление на руководство Антимонопольного комитета. Об этом заявили в Transparency International (TI - ред.), передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

В организации убеждены, что руководство АМКУ травят за профессиональную позицию относительно отечественного лотерейного рынка.

"В частности, сотрудники АМКУ обращают внимание на монополию одного из участников этого высокодоходного рынка", - пояснили в TI.

Также в организации обеспокоены итогами правительственного совещания в Кабмине, когда докладчика о теневом азартном рынке в Украине выставили за дверь.

"В повестке дня заседания было запланировано выступление Государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской. Однако по неизвестным причинам Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив фактически лишил представителя Антимонопольного комитета права выступления и даже заставил покинуть зал", - напомнили в TI.

Через неделю после этого инцидента Государственный уполномоченный АМКУ заявила, что владеет информацией о запланированных обысках в ее доме и на рабочем месте. По версии чиновницы, такие действия имели целью исключить ее участие в заседании Комитета 22 февраля, которое было посвящено проблемам лотерейного рынка. Стоит отметить, что в день заседания под стенами Антимонопольного комитета неизвестные организовали уличную акцию, похожую на заказную.

"Мы призываем правительство, народных депутатов и правоохранительные органы прекратить давление на руководство Антимонопольного комитета и в дальнейшем, при обсуждении различных аспектов государственной экономической политики, соблюдать основы деловой этики", - заявили в организации и добавили, что правительство должно прислушаться к рекомендациям АМКУ по урегулированию лотерейного рынка страны.

Напомним, резонанс связан с намерениями отдельных представителей правительства превратить приближенную к власти компанию "УНЛ" (Национальная лотерея) в абсолютного монополиста лотерейного рынка, закрыв доступ к сфере другим участникам.

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