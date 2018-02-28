Transparency International требует прекратить давление на АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство, народные депутаты и правоохранительные органы должны прекратить давление на руководство Антимонопольного комитета. Об этом заявили в Transparency International (TI - ред.), передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
В организации убеждены, что руководство АМКУ травят за профессиональную позицию относительно отечественного лотерейного рынка.
"В частности, сотрудники АМКУ обращают внимание на монополию одного из участников этого высокодоходного рынка", - пояснили в TI.
Также в организации обеспокоены итогами правительственного совещания в Кабмине, когда докладчика о теневом азартном рынке в Украине выставили за дверь.
"В повестке дня заседания было запланировано выступление Государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской. Однако по неизвестным причинам Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив фактически лишил представителя Антимонопольного комитета права выступления и даже заставил покинуть зал", - напомнили в TI.
Через неделю после этого инцидента Государственный уполномоченный АМКУ заявила, что владеет информацией о запланированных обысках в ее доме и на рабочем месте. По версии чиновницы, такие действия имели целью исключить ее участие в заседании Комитета 22 февраля, которое было посвящено проблемам лотерейного рынка. Стоит отметить, что в день заседания под стенами Антимонопольного комитета неизвестные организовали уличную акцию, похожую на заказную.
"Мы призываем правительство, народных депутатов и правоохранительные органы прекратить давление на руководство Антимонопольного комитета и в дальнейшем, при обсуждении различных аспектов государственной экономической политики, соблюдать основы деловой этики", - заявили в организации и добавили, что правительство должно прислушаться к рекомендациям АМКУ по урегулированию лотерейного рынка страны.
Напомним, резонанс связан с намерениями отдельных представителей правительства превратить приближенную к власти компанию "УНЛ" (Национальная лотерея) в абсолютного монополиста лотерейного рынка, закрыв доступ к сфере другим участникам.