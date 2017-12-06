Transparency International Україна закликає владу припинити "демонтаж антикорупційної реформи"

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Transparency International Україна закликає Верховну Раду України не голосувати за проект постанови про відкликання з посади голови Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва та за проект Закону України № 7362, який дозволить парламенту простою більшістю голосів висловлювати недовіру керівникам антикорупційних органів. Представництво глобальної мережі упевнено, що прийняття такого законопроекту означатиме повний демонтаж антикорупційної реформи, що розпочалася у 2014 році, а також нівелювання будь-яких намагань боротьби з корупцією в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу організації.