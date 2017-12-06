Transparency International Украина призывает власти прекратить "демонтаж антикоррупционной реформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Transparency International Украина призывает Верховную Раду Украины не голосовать за проект постановления об отзыве с должности председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева и за проект Закона Украины № 7362, который позволит парламента простым большинством голосов выражать недоверие руководителям антикоррупционных органов. Представительство глобальной сети уверенно, что принятие такого законопроекта будет означать полный демонтаж антикоррупционной реформы, которая началась в 2014 году, а также нивелирования любых попыток борьбы с коррупцией в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
"Представительство глобальной сети уверено, что принятие такого законопроекта будет означать полный демонтаж антикоррупционной реформы, которая началась в 2014 году, а также нивелирования любых попыток борьбы с коррупцией в Украине", - заявляет антикоррупционная организация.
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Напомним, на заседании Комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции народные депутаты проголосовали за отставку нардепа Егора Соболева с должности председателя комитета.