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Траншу МВФ в цьому році більше не буде – С.Арбузов

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комплекс заходів під назвою "інфляційне таргетування" в Україні є непрацюючим інструментом. Більше того, це гальмує економічне зростання країни. Про це заявив екс-перший віце-прем’єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"П'ять місяців тому я вже писав, що гарна вивіска під назвою "інфляційне таргетування" - в руках нинішнього Нацбанку інструмент непрацюючий, а зараз він ще й гальмує економічне зростання. Інфляція на сьогоднішній день становить 7,9% річних, і з урахуванням підвищення цін на ЖКГ на кінець року Нацбанк збирається вийти на планові 12%. Строго кажучи, 12% не можна назвати таргетом в класичному розумінні - значення занадто високе, аби бути метою. Це, в кращому випадку, проміжний орієнтир.

Але зараз Нацбанк тримає облікову ставку вище і рівня поточної інфляції, і планової на кінець року. І тим більше вище, ніж ними ж самими спрогнозована інфляція на наступні 12 місяців. По суті, регулятор зараз гальмує зниження інфляції, що можна вважати адекватним, якщо орієнтуватися виключно на абстрактну мету в 12% на кінець року. Однак з точки зору необхідності підтримки економічного зростання рішення деструктивне, воно гальмує зниження процентних ставок, в тому числі кредитних", - написав він.

Водночас, С.Арбузов зауважив, що показник зниження процентної ставки НБУ всього на 1% в умовах майже вдвічі нижчої інфляції означає, що ризики нікуди не поділилися, більше того – вони посилилися.

"Зниження процентної ставки Нацбанком всього на 1% в умовах майже вдвічі нижчою інфляції означає, що ризики нікуди не поділися, а навіть посилилися: траншу в цьому році більше не буде, що питання "Приватбанку", що зависло, загрожує стабільності ринків і державних фінансів. У довгостроковій перспективі очікується зниження цін на біржові товари. Дефіцит держбюджету внаслідок бездарної реформи оподаткування заробітної плати та субсидій перевищив значення минулих кризових років - 63 млрд грн за 9 місяців.

Але головне - у Нацбанку не було і немає поля для маневру. Міжнародні резерви практично в повному обсязі запозичені у МВФ, приватного фінансування немає, платіжний баланс під навантаженням, а з обмілілого ринку доводиться викуповувати долари. Подальша девальвація неминуча. Питання тільки глибини і коли саме це станеться", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, НБУ очікує візиту місії МВФ у листопаді

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