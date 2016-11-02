Транша МВФ в этом году больше не будет - С.Арбузов

"Пять месяцев назад я уже писал, что красивая вывеска под названием "инфляционное таргетирование" - в руках нынешнего Нацбанка инструмент неработающий, а сейчас он еще и тормозит экономический рост. Инфляция на сегодняшний день 7,9% годовых, и с учетом повышения цен на ЖКХ на конец года Нацбанк собирается выйти на плановые 12%. Строго говоря, 12% нельзя назвать таргетом в классическом понимании, - значение слишком высоко, чтобы быть целью. Это, в лучшем случае, промежуточный ориентир.

Но сейчас Нацбанк держит учетную ставку выше и уровня текущей инфляции, и плановой на конец года. И тем более выше, чем им же самим спрогнозированную инфляцию на следующие 12 месяцев. По сути, регулятор сейчас тормозит снижение инфляции, что можно считать адекватным, если ориентироваться исключительно на абстрактную цель в 12% на конец года. Однако с точки зрения необходимости поддержки экономического роста решение деструктивное, оно тормозит снижение процентных ставок, в том числе кредитных", - написал он.

В то же время, С.Арбузов отметил, что показатель снижения процентной ставки НБУ всего на 1% в условиях почти вдвое ниже инфляции означает, что риски никуда не делись, более того - они усилились.

"Снижение процентной ставки Нацбанком всего на 1% в условиях почти вдвое более низкой инфляции означает, что риски никуда не делись, а даже усилились: транша в этом году больше не будет, зависший вопрос Приватбанка угрожает стабильности рынков и государственных финансов. В долгосрочной перспективе ожидается снижение цен на биржевые товары. Дефицит госбюджета вследствие бездарной реформы налогообложения заработной платы и субсидий превысил значение прошлых кризисных лет – 63 млрд. грн. за 9 месяцев.

Но главное – у Нацбанка не было и нет поля для маневра. Международные резервы практически в полном объеме заимствованы у МВФ, частного финансирования нет, платежный баланс под нагрузкой, а с обмелевшего рынка приходится выкупать доллары. Дальнейшая девальвация неизбежна. Вопрос только глубины и когда именно это произойдет", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, НБУ ждет визита миссии МВФ в ноябре.