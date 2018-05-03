Трампа висунули на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Група республіканців-конгресменів запропонували висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, передає УНН з посиланням на The Guardian.
У середу 18 республіканців-конгресменів направили лист до Нобелівського комітету, в якому запропонували призначити Трампу Нобелівську премію миру 2019 року.
У листі зазначається, що Трамп “має отримати Нобелівську премію миру 2019 року, за свій внесок у завершення Корейської війни, денуклеаризацію Корейського півострова і принесення миру в регіон”.
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Зазначається, що правила номінації на Нобелівську премію є відносно вільними. Висувати претендентів можуть люди декількох категорій, зокрема члени органу національного законодавства, професори університетів та колишні лауреати — інших обмежень немає.
Як повідомляв УНН, у США готуються зняти кінокартину про шляхи президента країни Дональда Трампа до влади. Про плани написати сценарій до фільму заявив журналіст Гебріел Шерман.