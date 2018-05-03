Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

В среду 18 республиканцев-конгрессменов направили письмо в Нобелевский комитет, в котором предложили назначить Трампу Нобелевскую премию мира 2019 года.

В письме отмечается, что Трамп "должен получить Нобелевскую премию мира 2019 года, за свой вклад в завершение Корейской войны, денуклеаризацию Корейского полуострова и принесение мира в регион".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Арктике появится гигантская голова Трампа

Отмечается, что правила номинации на Нобелевскую премию является относительно свободными. Выдвигать претендентов могут люди нескольких категорий, в том числе члены органа национального законодательства, профессора университетов и бывшие лауреаты - других ограничений нет.

Как сообщал УНН, в США готовятся снять кинокартину о путях президента страны Дональда Трампа к власти. О планах написать сценарий к фильму заявил журналист Гэбриэл Шерман.