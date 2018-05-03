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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 11286 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Группа республиканцев-конгрессменов предложила выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

В среду 18 республиканцев-конгрессменов направили письмо в Нобелевский комитет, в котором предложили назначить Трампу Нобелевскую премию мира 2019 года.

В письме отмечается, что Трамп "должен получить Нобелевскую премию мира 2019 года, за свой вклад в завершение Корейской войны, денуклеаризацию Корейского полуострова и принесение мира в регион".

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Отмечается, что правила номинации на Нобелевскую премию является относительно свободными. Выдвигать претендентов могут люди нескольких категорий, в том числе члены органа национального законодательства, профессора университетов и бывшие лауреаты - других ограничений нет.

Как сообщал УНН, в США готовятся снять кинокартину о путях президента страны Дональда Трампа к власти. О планах написать сценарий к фильму заявил журналист Гэбриэл Шерман.

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