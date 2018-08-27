Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який помер у суботу на 82-му році життя, буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році. Президент США Дональд Трамп не був запрошений на похорони. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.
Зазначається, що Маккейн, який планував власний похорон, заповідав не кликати на прощальну церемонію Трампа, жорстким критиком якого він був.
Родина сенатора розділяє його позицію, тому Трамп не був запрошений.
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Водночас, за волею покійного, на похорон будуть запрошені колишні президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама — вони були суперниками Маккейна на президентських виборах. У попередньому порядку планується, що адміністрація Трампа буде представлена на жалобних заходах віце-президентом Майклом Пенсом.
У поширенній у неділю заяві апарату законодавця відзначається, що труна з тілом Маккейна в середу, 29 серпня, буде знаходитися в приміщенні законодавчого органу Арізони у Фініксі, в четвер, 30 серпня, в міській баптистської церкви пройде панахида. Сенатор представляв Арізону в Конгресі США протягом 35 років.
Після цього йому будуть віддані державні почесті: у п’ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона в суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії у приватному порядку пройдуть похорони сенатора.
Нагадаємо, катафалк із тілом республіканця в супроводі кортежу раніше покинув територію його резиденції у Корнвілле (штат Арізона), передала телекомпанія ABC. Далі колона машин проїхала в напрямку адміністративного центру штату — Фінікса.
Як раніше повідомляв УНН, сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер на 82 році життя. Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою Путіна та Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.