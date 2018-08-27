Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який помер у суботу на 82-му році життя, буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році. Президент США Дональд Трамп не був запрошений на похорони. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.