Трампа не пригласили на похороны сенатора Маккейна

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в субботу на 82-м году жизни, будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он закончил в 1958 году. Президент США Дональд Трамп не был приглашен на похороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.