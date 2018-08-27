Трампа не пригласили на похороны сенатора Маккейна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в субботу на 82-м году жизни, будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он закончил в 1958 году. Президент США Дональд Трамп не был приглашен на похороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что Маккейн, который планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию Трампа, жестким критиком которого он был.
Семья сенатора разделяет его позицию, потому Трамп не был приглашен.
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В то же время, по воле покойного, на похороны будут приглашены бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама — они были соперниками Маккейна на президентских выборах. В предварительном порядке планируется, что администрация Трампа будет представлена на траурных мероприятиях вице-президентом Майклом Пенсом.
В распространении в воскресенье заявлении аппарата законодателя отмечается, что гроб с телом Маккейна в среду, 29 августа, будет находиться в помещении законодательного органа Аризоны в Финиксе, в четверг, 30 августа, в городской баптистской церкви пройдет панихида. Сенатор представлял Аризону в Конгрессе США в течение 35 лет.
После этого ему будут отданы государственные почести: в пятницу, 31 августа, гроб с телом выставят для прощания в центральной ротонде Капитолия, а национальная мемориальная служба пройдет в Кафедральном соборе Вашингтона в субботу, 1 сентября. Уже в воскресенье на территории Военно-морской академии в частном порядке пройдут похороны сенатора.
Напомним, катафалк с телом республиканца в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле (штат Аризона) передала телекомпания ABC. Далее колонна машин проследовала в направлении административного центра штата — Финикса.
Как ранее сообщал УНН, сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни. Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой Путина и России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.