Трамп звинуватив Обаму в бездіяльності в зв'язку з втручанням РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника в неправильній реакції на російське втручання на президентських виборах 2016 року, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Обама був президентом аж до і навіть після виборів 2016 року. Так чому ж він нічого не зробив у зв'язку з російським втручанням?" - зазначив Д.Трамп.
Раніше в понеділок Кремль відкинув твердження про втручання. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висунуті звинувачення безпідставні.
Ця заява була зроблена через кілька днів після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив 13 російських громадян і три російських організації в проведенні незаконної кампанії "інформаційної війни" з метою вплинути на вибори на користь Д.Трампа. В обвинувальному висновку Р.Мюллера стверджується, що цю роботу вели базована в Санкт-Петербурзі компанія "Агентство інтернет-досліджень", що має зв'язки з Кремлем, 12 її співробітників і її фінансист.
У 37-сторінковому документі йдеться, що російські учасники змови хотіли координувати свої зусилля з працівниками виборчого штабу Д.Трампа. Однак спецпрокурор не звинуватив нікого зі штабу Д.Трампа в змові з росіянами.
Це був перший випадок, коли офіс Р.Мюллера висунув звинувачення проти громадян Росії і російських організацій за втручання на виборах 2016 року.
У неділю Д.Трамп опублікував серію твітів, в яких атакував розслідування, які ведуть Р.Мюллер і комітети конгресу США. Він також розкритикував свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера, який заявив, що йдеться про "незаперечні докази" російського втручання на виборах.
Нагадаємо, спецпрокурор Р.Мюллер взявся за розслідування зв'язків зятя Д.Трампа.