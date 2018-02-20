Трамп обвинил Обаму в бездействии в связи с вмешательством РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своего предшественника в неправильной реакции на российское вмешательство на президентских выборах 2016 года, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Обама был президентом вплоть до и даже после выборов 2016 года. Так почему же он ничего не сделал в связи с российским вмешательством?" - отметил Д.Трамп.
Ранее в понедельник Кремль отверг утверждения о его вмешательстве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что выдвинутые обвинения безосновательны.
Это заявление было сделано через несколько дней после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три российских организации в проведении незаконной кампании "информационной войны" с целью повлиять на выборы в пользу Д.Трампа. В обвинительном заключении Р.Мюллера утверждается, что эту работу вели базирующаяся в Санкт-Петербурге компания "Агентство интернет-исследований", имеющая связи с Кремлем, 12 ее сотрудников и ее финансист.
В 37-страничном документе говорится, что российские участники сговора хотели координировать свои усилия с сотрудниками избирательного штаба Д.Трампа. Однако спецпрокурор не обвинил никого из штаба Д.Трампа в сговоре с россиянами.
Это был первый случай, когда офис Р.Мюллера выдвинул обвинения против граждан России и российских организаций за вмешательство на выборах 2016 года.
В воскресенье Д.Трамп опубликовал серию твитов, в которых атаковал расследования, которые ведут Р.Мюллер и комитеты конгресса США. Он также подверг критике своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который заявил, что речь идет о "неопровержимых доказательствах" российского вмешательства на выборах.
Напомним, спецпрокурор Р.Мюллер взялся за расследование связей зятя Д.Трампа.