Трамп заявив, що Йованович відмовилася повісити його портрет у посольстві США в Україні

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка дала показання в ході розслідування про імпічмент, заявивши, що дипломат відмовилася повісити його фотографію в посольстві США в Україні. Про це він повідомив телеканалу Fox News, передає УНН із посиланням на BBC.