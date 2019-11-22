Трамп заявив, що Йованович відмовилася повісити його портрет у посольстві США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка дала показання в ході розслідування про імпічмент, заявивши, що дипломат відмовилася повісити його фотографію в посольстві США в Україні. Про це він повідомив телеканалу Fox News, передає УНН із посиланням на BBC.
Так, в бесіді з Fox Трамп, називаючи Йованович "цією жінкою", сказав, що чув "погані речі про неї".
"Цей посол, про яку всі говорять, що вона була такою чудовою, відмовилася вішати мою фотографію у посольстві", - сказав президент США.
Він додав, що його особистий адвокат, Руді Джулайні, "не сказав про неї нічого доброго".
"Вона говорила погані речі про мене, вона не стала б мене захищати, і я маю право змінити посла", - додав Трамп.
"Стандарт - це коли ви вішаєте фото президента США у посольство ... Вона була не ангелом, ця жінка, зрозуміло?" ", - продовжив він.
Як повідомлялося раніше в УНН, 8 жовтня у Конгресі відбулися слухання у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу, коли давала свідчення колишній посол США в Україні Марі Йованович.
В той же час, як дипломат давала свідчення, президент США Дональд Трамп написав у себе в Twitter, що, в яку б країну не вирушила б Йованович, все "ставало погано".
Як і голова Комітету з розвідки Адам Шифф, так і сама Йованович, заявили, що Трамп таким чином намагається тиснути і залякувати свідків у цій справі.