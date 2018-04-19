Трамп заявив, що має намір зробити все можливе для звільнення японців з полону КНДР

КИЇВ. 19 квітня. УНН. 45-й президент США Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в маєтку “Mar-a-Lago” в Палм-Біч (штат Флорида) заявив, що має намір зробити все можливе для звільнення японців, викрадених і утримуваних в КНДР, інформує УНН з посиланням на CNN.