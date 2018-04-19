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Трамп заявив, що має намір зробити все можливе для звільнення японців з полону КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. 45-й президент США Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в маєтку “Mar-a-Lago” в Палм-Біч (штат Флорида) заявив, що має намір зробити все можливе для звільнення японців, викрадених і утримуваних в КНДР, інформує УНН з посиланням на CNN.

Трамп заявив, що має намір зробити все можливе для звільнення японців з полону КНДР

Господар Білого дому зазначив, що в 2017 році під час візиту до Японії зустрічався з сім’ями японців, які “були викрадені північнокорейським режимом”. “Ми хочемо, щоб ці сім’ї возз’єдналися якомога швидше”, — підкреслив американський лідер. “І я точно знаю, що це один з найбільш важливих питань для Сіндзо Абе”, — констатував Трамп.

“Ми часто обговорюємо це, для вас це так важливо, — сказав президент США, звертаючись до японського прем’єра. — І ми зробимо все можливе, щоб повернути їх до Японії. Я обіцяю”.

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“Питання, що стосується викрадень, дуже важливе для мене, оскільки воно дуже важливе для японського прем’єр-міністра”, — також зазначив Трамп, відповідаючи на питання журналіста. Президент США в зв’язку з цим підкреслив: “Ми будемо працювати над цим дуже напружено. Ми спробуємо повернути цих людей додому”.

Слід зазначити, що тема викрадання японських громадян в 1970-ті роки є однією з найболючіших у стосунках між Токіо і Пхеньяном, які не підтримують офіційних дипломатичних зв’язків. У 2002 році влада КНДР вперше визнала факт викрадення тільки 13 громадян Японії та дозволили п’ятьом з них повернутися на батьківщину. Решта були оголошені померлими, а їх родичам спрямовані рештки, справжність яких підтвердити не вдалося.

У травні 2014 року уряди Японії та КНДР домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, для цього була створена спеціальна комісія. Однак потім республіка оголосила про розпуск комісії та припинення розслідування після того, як влада в Токіо посилили односторонні санкції проти Пхеньяна у відповідь на ракетні пуски і ядерні випробування КНДР.

Нагадаємо, Японія, США і Південна Корея розраховують, що їм вдасться здійснити повну денуклеаризацію КНДР до 2020 року.

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