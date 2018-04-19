Трамп заявил, что намерен сделать всё возможное для освобождения японцев из плена КНДР

Хозяин Белого дома отметил, что в 2017 году во время визита в Японию встречался с семьями японцев, которые “были похищены северокорейским режимом”. “Мы хотим, чтобы эти семьи воссоединились как можно быстрее”, — подчеркнул американский лидер. “И я точно знаю, что это один из самых важных вопросов для Синдзо Абэ”, — констатировал Трамп.

“Мы часто обсуждаем это, для вас это очень важно, — сказал президент США, обращаясь к японскому премьеру. — И мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их в Японию. Я обещаю”.

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“Вопрос, касающийся похищений, очень важен для меня, так как он очень важен для японского премьер-министра”, — также отметил Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Президент США в связи с этим подчеркнул: “Мы будем работать над этим в поте лица. Мы попробуем вернуть этих людей домой”.

Следует отметить, что тема похищения японских граждан в 1970-е годы является одной из самых болезненных в отношениях между Токио и Пхеньяном, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году власти КНДР впервые признала факт похищения только 13 граждан Японии и позволили пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены остатки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, для этого была создана специальная комиссия. Однако затем республика объявила о роспуске комиссии и прекращении расследования после того, как власть в Токио усилили односторонние санкции против Пхеньяна в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания КНДР.

Напомним, Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризации КНДР до 2020 года.