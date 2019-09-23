Трамп заперечив заяви про імпічмент через телефонну розмову із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заперечив заяви про його імпічмент на тлі повідомлень про ймовірний тиск із його боку на Президента України Володимира Зеленського щодо розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена, передає УНН із посиланням на Reuters.
На питання, наскільки серйозно він сприймає погрози імпічментом з боку Конгресу, Трамп після прибуття 23 вересня в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку сказав журналістам: “Зовсім ні”.
“У нас була відмінна телефонна розмова. Всі знають, що це просто полювання на відьом від демократів”, — зазначив Трамп.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.