Трамп заперечив, що знав про зустріч з росіянами перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заперечив, що він знав про зустріч представників свого передвиборчого штабу з російськими представниками у червні 2016 року, передає УНН.
"Я не знав про зустріч з моїм сином, Дональдом Трампом-молодшим. Звучить для мене, нібито хтось намагається складати історії, щоб вирватися з історії, яка цього не стосується", - заявив Трамп у Twitter.
Раніше колишній адвокат президента США Майкл Коен заявив, що Трамп знав, що його зять Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший та голова штабу Пол Манафорт зустрічались з адвокатом Наталією Весельницькою, яка нібито мала компромат на Хілларі Клінтон.
Трамп-молодший раніше заявляв, що на тій зустрічі жодних компрометуючих матеріалів на Хілларі Клінтон їм не передавали.
Нагадаємо, іноземні ЗМІ повідомляли, що Наталія Весельницька - адвокат, яка зустрічалась з сином президента США Дональдом Трампом-молодшим, - має стосунок до російської влади, оскільки представляла ФСБ РФ у судовому процесі.