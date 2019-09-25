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Трамп закликав Зеленського “порозумітися” з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональ Трамп закликав українського колегу Володимира Зеленського продовжувати покращувати стосунки з Росією. Про це він сказав під час зустрічі в Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Трамп закликав Зеленського “порозумітися” з Путіним

“За останній короткий проміжок часу ви справді досягли деякого прогресу з Росією. Багато прогресу було зроблено. Продовжуйте, щоб закінчити всю цю катастрофу”, — сказав Трамп.

Він також додав, що вірить, що "президент Путін хотів би зробити щось".

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"Я дійсно сподіваюсь, що ви і президент Путін добре порозумієтесь і зможете вирішити вашу проблему. Думаю, це буде великий здобуток, і я бачу що ви намагаєтесь зробити це”, — додав він пізніше, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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