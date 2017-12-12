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Трамп закликав посилити міграційну політику після теракту в Нью-Йорку

Трамп закликав посилити міграційну політику після теракту в Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес реформувати міграційну політику країни після другого за останні два місяці теракту в Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Теракт у Нью-Йорку знову підкреслює нагальну необхідність того, щоб Конгрес ухвалив законодавчі реформи для захисту американського народу”, — йдеться в заяві Трампа.

На думку американського президента, “слабка міграційна система США дозволяє занадто багатьом небезпечним, неадекватним людям отримати можливість в’їзду в країну”.

Трамп підкреслив, що підозрюваний у справі про теракт потрапив до США за програмою сімейної міграції.

Нагадаємо, у результаті вибуху, який стався в понеділок у Нью-Йорку, постраждали щонайменше четверо осіб.

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