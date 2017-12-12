Трамп призвал усилить миграционную политику после теракта в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс реформировать миграционную политику страны после второго за последние два месяца теракта в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Теракт в Нью-Йорке вновь подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы Конгресс принял законодательные реформы для защиты американского народа”, — говорится в заявлении Трампа.
По мнению американского президента, “слабая миграционная система США позволяет слишком многим опасным, неадекватным людям получить возможность въезда в страну”.
Трамп подчеркнул, что подозреваемый по делу о теракте попал в США благодаря программе семейной миграции.
Напомним, в результате взрыва, который произошел в понедельник в Нью-Йорке, пострадали по меньшей мере четыре человека.