Трамп: я ніколи не говорив, коли саме буде удар по Сирії

"Я ніколи не говорив, коли буде завдано удар по Сирії. Можливо, дуже скоро або ж зовсім не скоро! У будь-якому випадку, США, під моїм керівництвом, виконали чудову роботу з порятунку регіону від ІД. Де наше "дякуємо, Америко?"", - написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматакі на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаної перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

Тим часом в Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії , якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомив, що у Трампа ще немає остаточного рішення щодо удару по Сирії.

У той же час ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.

