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Трамп: я ніколи не говорив, коли саме буде удар по Сирії

Трамп: я ніколи не говорив, коли саме буде удар по Сирії

Київ • УНН

 • 13986 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не говорив, коли буде завдано удар по Сирії, за його словами, це може статися як "дуже скоро" або ж "зовсім не скоро". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Я ніколи не говорив, коли буде завдано удар по Сирії. Можливо, дуже скоро або ж зовсім не скоро! У будь-якому випадку, США, під моїм керівництвом, виконали чудову роботу з порятунку регіону від ІД. Де наше "дякуємо, Америко?"", - написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматакі на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаної перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

Тим часом в Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії , якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомив, що у Трампа ще немає остаточного рішення щодо удару по Сирії.

У той же час ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?"

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 квітня 2018 р

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