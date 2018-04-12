Трамп: я ніколи не говорив, коли саме буде удар по Сирії

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не говорив, коли буде завдано удар по Сирії, за його словами, це може статися як "дуже скоро" або ж "зовсім не скоро". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.