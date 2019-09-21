Трамп вважає, що дії США в Україні безглузді і дратують РФ - The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Американський президент Дональд Трамп вважає, що дії США в Україні є безглуздими і дратують Росію, з якою необхідно мати дружні відносини. Про це повідомила в п’ятницю газета The Washington Post з посиланням на своє джерело, передає УНН.
Він неодноразово обговорював цю ситуацію з американським лідером, який, за його словами, вважає: “Те, що ми робимо в Україні безглуздо, і тільки дратує Росію”. “Позиція президента по суті полягає в тому, що нам необхідно визнати той факт, що Росія повинна бути нашим другом, і кого взагалі хвилює Україна?”, — цитує газета своє джерело.
У статті The Washington Post йдеться про те, що Трамп відмовляється встановити конкретну дату зустрічі в Білому домі з українським президентом Володимиром Зеленським. При цьому помічники глави вашингтонської адміністрації хочуть, щоб ці переговори пройшли. Видання це пов’язує з вимогою Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані провести в Україні розгляди, пов’язані з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом і його сином.
Колишній мер Нью-Йорка Джуліані розповів виданню, що протягом нинішнього року провів п’ять зустрічей з помічником українського лідера Андрієм Єрмаком. При цьому він діяв в якості адвоката президента і не інформував посольство США в Києві про такого роду контакти. Американські дипломати в Україні, зазначає газета, навіть іноді отримували інформацію про ці зустрічі від української сторони, яка не була впевнена, що екс-мер виступає в якості представника адміністрації США.
За словами адвоката глави вашингтонської адміністрації, українська сторона пообіцяла розібратися з поставленими перед нею завданнями. The Washington Post в зв’язку з цим нагадала, що американська влада відновили всю військову допомогу Україні як по лінії Держдепартаменту, так і по лінії Пентагону, а також повідомила про проведення зустрічі Трампа і Зеленського, але поки тільки на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.
Варто нагадати, що Трамп побічно прокоментував інформацію про тиск на Україну.