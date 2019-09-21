Трамп вважає, що дії США в Україні безглузді і дратують РФ - The Washington Post

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Американський президент Дональд Трамп вважає, що дії США в Україні є безглуздими і дратують Росію, з якою необхідно мати дружні відносини. Про це повідомила в п’ятницю газета The Washington Post з посиланням на своє джерело, передає УНН.