Трамп побічно прокоментував інформацію про тиск на Україну

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його розмови з якимось іноземним лідером “все було сказано правильно”. Про це американський лідер написав в Twitter після закритих слухань у Конгресі США щодо тиску американського президента на Україну, пише УНН.