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Трамп побічно прокоментував інформацію про тиск на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його розмови з якимось іноземним лідером “все було сказано правильно”. Про це американський лідер написав в Twitter після закритих слухань у Конгресі США щодо тиску американського президента на Україну, пише УНН.

Так, в своїй заяві Трамп знову звинуватив демократів і “fake news”, очолюваних головою комітету з питань розвідки при Палаті представників США Адамом Шиффом, які об’єдналися і “борються” проти нього.

“Вони думають, що я, можливо, мав „ризиковану“ розмову з якимось іноземним лідером, засновану на „вкрай упередженій“ заяві інформаторів. Дивно, що з такою кількістю людей, які чують або знають про цю чудову і шанобливу розмову, вони теж не відгукнулися. Ви знаєте причину, чому вони цього не зробили? Тому що нічого не було сказано неправильно, це було зовсім ідеально!”, — заявив американський лідер.

Так, напередодні Комітет з питань розвідки при Палаті представників США провів перші закриті слухання з приводу можливого тиску з боку Трампа на президента України Володимира Зеленського, яке може бути пов’язане з вимогою від Києва відкрити розслідування проти сім’ї одного з кандидатів в президенти США на виборах 2020 року — Джо Байдена.

....statement. Strange that with so many other people hearing or knowing of the perfectly fine and respectful conversation, that they would not have also come forward. Do you know the reason why they did not? Because there was nothing said wrong, it was pitch perfect!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Пізніше в інтерв’ю CNN адвокат Трампа, Руді Джуліані, заплутався в своїх висловлюваннях і випадково визнав, що намагався тиснути на представників влади України, щоб ті почали розслідування проти сім’ї Байдена.

Днем раніше, коментуючи інформацію в ЗМІ, Трамп заявив, що кожну його розмову з іноземними лідерами “слухають” спецслужби.

“Практично кожен раз, коли я розмовляю телефоном з іноземним лідером, я розумію, що може бути багато людей, які слухають з різних агентств США, не кажучи вже про тих, хто з іншої країни. Немає проблем!”, — написав він.

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