Трамп влаштував чистки у Раді національної безпеки США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп наказав істотно скоротити штат Ради національної безпеки при Білому домі на фоні розслідування, пов’язаного з імпічментом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"Цього тижня виконувачу обов'язків начальника штабу Білого дому Міку Малвані і раднику з національної безпеки Роберту О'Брайєну передали запит на обмеження чисельності персоналу Ради нацбезпеки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили виданню, це може бути пов’язано з тим, що "Білий дім зіштовхнувся з вимогою імпічменту, викликаною скаргою інформатора".
Водночас інші наближені до Білого дому люди пояснили скорочення штату так: зусилля Білого дому, спрямовані на те, щоб зробити його зовнішньополітичний підрозділ більш гнучким з новим радником Робертом О'Брайєном.
Зазначається, що члени Конгресу раніше вже вимагали зменшити штат Ради нацбезпеки. Деякі законодавці навіть погрожували перетворити радника з національної безпеки в затверджену сенатом посаду, якщо адміністрація не скоротить кількість співробітників.
За даними Bloomberg, в штаті Ради національної безпеки зараз налічується більше ніж 300 осіб.
Нагадаємо, про справу щодо імпічменту Трампа заговорили на ґрунті тверджень про те, що Трамп у липневій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським тиснув на Україну щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
Згодом спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.