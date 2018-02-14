Трамп висунув кандидатуру на посаду глави АНБ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Діючий президент США Дональд Трамп представив генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил країни, як кандидата на пост глави Агентства національної безпеки (АНБ) Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву спеціального помічника американського лідера і координатора Білого дому з питань кібербезпеки Роба Джойса у Twitter.
“Вітаю генерал-лейтенанта Пола Накасоне, представленого в якості кандидата на посаду глави АНБ і кіберкомандування Збройних сил США. Ця посада принесе йому четверту зірку!” — написав американський високопосадовець.
Джойс також назвав генерала Накасоне “винятковим лідером для двох виняткових організацій”, який має великий досвід у сфері кібербезпеки.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 19 січня закон про продовження на шість років терміну дії програми по здійсненню прослуховування телефонних розмов і перехоплення електронної переписки жителів інших держав, підозрюваних в тероризмі.
Існування масштабних програм стеження розкрив для широкої публіки в 2013 році американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден. За його даними, американські спецслужби прагнуть перехоплювати і аналізувати практично будь-які форми дзвінків і електронних повідомлень по всьому світу. Він розкрив існування програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.
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В американському суспільстві з тих пір йде дискусія про допустимість стеження за американцями у рамках цих програм. У конгресі не заперечують проти стеження за іноземцями.
Представники спецслужб запевняють, що не стежать за американцями свідомо і що дані громадян США виявляються в базах даних випадково. Спецслужби також стверджують, що за допомогою даних програм вдалося запобігти чимало терактів в США, але відмовляються говорити, про які саме нереалізовані атаки йдеться.