Трамп висунув кандидатуру на посаду глави АНБ

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Діючий президент США Дональд Трамп представив генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил країни, як кандидата на пост глави Агентства національної безпеки (АНБ) Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву спеціального помічника американського лідера і координатора Білого дому з питань кібербезпеки Роба Джойса у Twitter.