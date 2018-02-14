Трамп выдвинул кандидатуру на должность главы АНБ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп представил генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, который сейчас руководит кибер-командованием Сухопутных сил страны, как кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление специального помощника американского лидера и координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности Роба Джойса в Twitter.
“Поздравляю генерал-лейтенанта Пола Накасонэ, представленного в качестве кандидата на должность главы АНБ и киберкомандования Вооруженных сил США. Эта должность принесет ему четвертую звезду!”- написал американский чиновник.
Джойс также назвал генерала Накасонэ “исключительным лидером для двух исключительных организаций”, который имеет большой опыт в сфере кибербезопасности.
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Напомним, президент США Дональд Трамп подписал 19 января закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.
Существование масштабных программ слежения раскрыл для широкой публики в 2013 году американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру. Он раскрыл существование программы PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.
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В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.
Представители спецслужб утверждают, что не следят за американцами сознательно и данные граждан США оказываются в базах данных случайно. Спецслужбы также утверждают, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких именно нереализованные атаки идет.