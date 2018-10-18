Трамп вирішив вивести США зі ще однієї міжнародної організації

Приводом для цього послужили несправедливі, на думку адміністрації президента Дональда Трампа, переваги в інтернет-торгівлі, які отримує головним чином Китай, але й інші країни, такі як Франція і Німеччина. У діючій міжнародній поштовій системі відправлення пакета з Китаю в Америку обходиться дешевше, ніж з однієї точки США в іншу.

"Це лягає важким тягарем на американську поштову систему", якій доводиться встановлювати більш високі тарифи для американських компаній для перехресного субсидування, "а це означає втрату робочих місць", заявив високопоставлений представник адміністрації Трампа.

За словами чиновника, несправедливі поштові тарифи також використовуються Китаєм для відправки до США контрабандних товарів та наркотиків, таких як фентаніл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп заявив про готовність вийти з СОТ, якщо в ній не відбудуться зміни

Відтепер США будуть "самостійно встановлювати тарифи" на пакети вагою до двох кілограмів для корекції "серйозного економічного перекосу".

Процес виходу з 144-річної організації, що базується у Швейцарії, займе рік, а тим часом США будуть домагатися перегляду тарифів на пересилання пакетів. "Якщо переговори будуть успішними, адміністрація готова відкликати повідомлення про вихід і залишитися в складі ВПС", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Рішення про вихід з ВПС, яка тепер входить до системи організацій ООН, стало черговим кроком Трампа, спрямованим проти сформованої системи міжнародних багатосторонніх угод і договорів, яку американський президент звинувачує в підриві конкурентоспроможності США, відзначає видання.

Воно також було прийнято, як зазначається, на тлі ескалації торгових суперечок між Пекіном і Вашингтоном, які привели до введення США мита на імпорт з Китаю вартістю приблизно 250 мільярдів доларів, на що Пекін відповів аналогічними митами на американські товари вартістю 110 мільярдів доларів.