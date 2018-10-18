Трамп решил вывести США с еще одной международной организации

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КИЕВ. 18 октября. УНН. США инициировали официальную процедуру выхода из одной из старейших международных организаций из-за недовольства тарифами на доставку международных мелких пакетов в США. Государственный департамент США направил в среду официальное уведомление о выходе из Всемирного почтового союза (ВПС), так называемое письмо о денонсации, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Поводом для этого послужили несправедливые, по мнению администрации президента Дональда Трампа, преимущества в интернет-торговле, которые получает главным образом Китай, но также и другие страны, такие как Франция и Германия. В действующей международной почтовой системе отправка пакета из Китая в Америку обходится дешевле, чем из одной точки США в другую.

"Это ложится тяжелым бременем на американскую почтовую систему", которой приходится устанавливать более высокие тарифы для американских компаний для перекрестного субсидирования, "а это означает потерю рабочих мест", заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа.

По словам чиновника, несправедливые почтовые тарифы также используются Китаем для отправки в США контрабандных товаров и наркотиков, таких как фентанил.

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Отныне США будут "самостоятельно устанавливать тарифы" на пакеты весом до двух килограммов для коррекции "серьезного экономического перекоса".

Процесс выхода из 144-летней организации, базирующейся в Швейцарии, займет год, а тем временем США будут добиваться пересмотра тарифов на пересылку пакетов. "Если переговоры будут успешными, администрация готова отозвать сообщение о выходе и остаться в составе ВПС", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Решение о выходе из ВПС, который теперь входит в систему организаций ООН, стало очередным шагом Трампа, направленным против сложившейся системы международных многосторонних соглашений и договоров, которую американский президент обвиняет в подрыве конкурентоспособности США, отмечает издание.

Оно также было принято, как отмечается, на фоне эскалации торговых споров между Пекином и Вашингтоном, которые привели к введению США пошлин на импорт из Китая стоимостью примерно 250 миллиардов долларов, на что Пекин ответил аналогичными пошлинами на американские товары стоимостью 110 миллиардов долларов.

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