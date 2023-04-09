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Трамп виклав загадковий пост про війну

Трамп виклав загадковий пост про війну

Київ • УНН

 • 2733265 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп у власній у соціальній мережі "Truth Social" виклав пост, де написано "Третя світова війна", передає УНН.

Деталі

45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив пост на своїй сторінці, у власній соціальній мережі, "Truth Social", написавши "Третя світова війна". Пояснення або будь-яких інших коментарів до свого посту він не додав.

Доповнення

Раніше Дональд Трамп заявляв, що він єдиний кандидат, здатний врятувати Америку від "паліїв війни" демократів, "фанатиків та дурнів" із панівної Республіканської партії. Виступаючи на щорічній Консервативній конференції політичних дій у Вашингтоні, колишній президент ще раз повторив свою попередню заяву про те, що світ може рухатися до "Третьої світової війни".

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