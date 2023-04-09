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Трамп выложил загадочный пост о войне

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп в собственной в социальной сети "Truth Social" выложил пост, где написано "Третья мировая война", передает УНН.

Детали

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал пост на своей странице, в собственной социальной сети, "Truth Social", написав "Третья мировая война". Объяснения или каких-либо других комментариев к своему посту он не добавил.

Дополнение

Ранее Дональд Трамп заявлял, что он единственный кандидат, способный спасти Америку от "поджигателей войны" демократов, "фанатиков и дураков" из господствующей Республиканской партии. Выступая на ежегодной Консервативной конференции политических действий в Вашингтоне, бывший президент еще раз повторил свое предыдущее заявление о том, что мир может двигаться к "Третьей мировой войне".

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