Трамп у розмові із Зеленським згадував розслідування щодо Байдена - стенограма

"Містер Джуліані дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером, і я б хотів, щоб він вам подзвонив. Я попрошу його зателефонувати вам разом з генеральним прокурором. Руді дуже добре знає, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якби ви могли поговорити з ним, це було б здорово ... Ще одна справа, що про сина Байдена багато говорять, що Ейден припинив переслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден хвалився тим, що припинилося переслідування, так що, якщо ви можете розібратися в цьому ... Це звучить жахливо для мене", - заявив Трамп.

У свою чергу Зеленський сказав, що "добре обізнаний із ситуацією".

"Оскільки ми отримали абсолютну більшість у нашому парламенті, наступним генеральним прокурором буде 100% моя людина, мій кандидат, який буде затверджений парламентом і почне роботу в якості нового прокурора у вересні. Він або вона вивчить ситуацію, особливо в компанії, яку ви згадали в цій розмові. Питання про розслідування справи насправді є питанням відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи", - відповів Президент України.

Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.