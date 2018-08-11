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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Трамп у річницю заворушень у Шарлоттсвіллі заявив про засудження расизму

Київ • УНН

 • 11252 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп у першу річницю маршу білих націоналістів у Шарлоттсвіллі, який завершився кровопролитними сутичками, заявив, що засуджує усі види расизму і прояви насильства. Про це американський лідер написав у своєму Twitter, передає УНН.

Трамп у річницю заворушень у Шарлоттсвіллі заявив про засудження расизму

"Заворушення у Шарлоттсвіллі рік тому привели до безглуздої смерті і розбрату. Ми повинні об'єднуватися як нація. Я засуджую всі види расизму і прояви насильства. Мир всім американцям", - зазначив президент США.

Нагадаємо, у Вашингтоні і сусідньому штаті Вірджинія у США підготувалися до першої річниці маршу білих націоналістів у Шарлоттсвіллі, який завершився кровопролитними сутичками, і вживають заходів, щоб не допустити повторення торішніх безладів.

Тим часом у Шарлоттсвіллі, за інформацією журналістки Ануш Аветисян у Twitter, район навколо пам'ятника головнокомандувачу армією конфедератів Роберту Лі оточили. "У місті введено посилені заходи безпеки: сотні поліцейських, загони національної гвардії, снайпери на дахах будівлі. У небі літають вертольоти", - додала вона.

У місті вже розпочалися акції.

"У Шарлоттсвіллі антифашисти провели мовчазну демонстрацію у пам'ять про Хізер Хейєр, яка загинула в результаті подій серпня 2017 року. Тоді автомобіль расиста врізався в натовп протестувальників", - повідомила Аветисян.

Торік 12 серпня у Шарлоттсвіллі в штаті Вірджинія сотні людей зібралися на марш білих націоналістів під назвою "Об'єднаємо правих". Акцію організували як протест проти планів з демонтажу статуї генерала Роберта Лі у центрі міста. Одна людина загинула та 19 були поранені у результаті наїзду автомобіля на натовп людей під час заворушень.

В Шарлоттсвилле антифашисты провели молчаливую демонстрацию в память Хизер Хейер, погибшей в результате событий августа 2017 года. Тогда автомобиль расиста врезался в толпу протестующих. #шарлоттсвилль pic.twitter.com/4svT5rHmbp

— Anush Avetisyan (@Anush_Avetisyan) 11 августа 2018 г.

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