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Трамп в годовщину беспорядков в Шарлоттсвилле заявил об осуждении расизма

Киев • УНН

 • 11252 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в первую годовщину марша белых националистов в Шарлоттсвилле, который завершился кровопролитными беспорядками, заявил, что осуждает все виды расизма и проявления насилия. Об этом американский лидер написал в своем Twitter, передает УНН.

Трамп в годовщину беспорядков в Шарлоттсвилле заявил об осуждении расизма

"Беспорядки в Шарлоттсвилле год назад привели к бессмысленной смерти и раздору. Мы должны объединяться как нация. Я осуждаю все виды расизма и проявления насилия. Мир всем американцам", - отметил президент США.

Напомним, в Вашингтоне и соседнем штате Вирджиния в США подготовились к первой годовщине марша белых националистов в Шарлоттсвилле, который завершился кровопролитными беспорядками, и принимают меры, чтобы не допустить повторения прошлогодних беспорядков.

Между тем в Шарлоттсвилле, по информации журналистки Ануш Аветисян в Twitter, район вокруг памятника главнокомандующему армией конфедератов Роберту Ли окружили. "В городе введены усиленные меры безопасности: сотни полицейских, отряды национальной гвардии, снайперы на крышах здания. В небе летают вертолеты", - добавила она.

В городе уже начались акции.

"В Шарлоттсвилле антифашисты провели молчаливую демонстрацию в память о Хизер Хейер, которая погибла в результате событий августа 2017 года. Тогда автомобиль расиста врезался в толпу протестующих", - сообщила Аветисян.

В прошлом году 12 августа в Шарлоттсвилле в штате Вирджиния сотни людей собрались на марш белых националистов под названием "Объединим правых". Акцию организовали как протест против планов по демонтажу статуи генерала Роберта Ли в центре города. Один человек погиб и 19 были ранены в результате наезда автомобиля на толпу людей во время беспорядков.

В Шарлоттсвилле антифашисты провели молчаливую демонстрацию в память Хизер Хейер, погибшей в результате событий августа 2017 года. Тогда автомобиль расиста врезался в толпу протестующе. # шарлоттсвилль pic.twitter.com/4svT5rHmbp

- Anush Avetisyan (@Anush_Avetisyan) 11 августа 2018 г.

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