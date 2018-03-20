Трамп сподівається на зустріч з Путіним найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував провести зустріч найближчим часом і обговорити ситуацію в Україні. Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бын Сальманом, передає УНН з посиланням на Reuters.
Трамп сказав журналістам, що він сподівається на зустріч з В.Путіним "в недалекому майбутньому", щоб обговорити гонку озброєнь між двома країнами, а також ситуацію в Україні, Сирії та Північній Кореї.
Президент США додав, що гонка озброєнь між США та Росією "виходить з-під контролю... але ми ніколи не дозволимо нікому іншому мати щось близьке до того, що маємо ми".
Також він розповів, що привітав В.Путіна з переобранням на посаді президента РФ.
Як повідомляв УНН, у четвер лідери Росії та США провели телефонну розмову.