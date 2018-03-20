Трамп надеется встретиться с Путиным в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести встречу в ближайшее время и обсудить ситуацию в Украине. Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бын Сальманом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Трамп сказал журналистам, что он надеется на встречу с В.Путиным "в недалеком будущем", чтобы обсудить гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию в Украине, Сирии и Северной Кореи.
Президент США добавил, что гонка вооружений между США и Россией "выходит из-под контроля... но мы не позволим никому другому иметь что-то близкое к тому, что имеем мы".
Также он рассказал, что поздравил В.Путина с переизбранием на посту президента РФ.
Как сообщал УНН, в четверг лидеры России и США провели телефонный разговор.