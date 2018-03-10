Трамп розповів, у якому випадку скасує мита на метали для Європи

“Європейський союз, прекрасні країни, які так погано поводяться з США в питаннях торгівлі, скаржаться з приводу мит на сталь і алюміній. Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар’єрів і мит на імпортовані американські продукти, ми теж відмінимо наші. Великий дефіцит. Якщо цього не відбудеться, то ми введемо мита також на автомобілі та інші речі - ось це буде по-чесному!”, — написав американський президент.

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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили у Білому домі.

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Рішення Трампа викликало шквал критики і побоювань з боку Євросоюзу, Канади, КНР і всередині США. Міжнародний валютний фонд та інші експерти заявили, що ввізні мита можуть зашкодити економіці США, оскільки ряд галузей залежить від поставок дешевої сталі та алюмінію, і збитки цих галузей можуть перевищити вигоду від відновлення місцевої металургії.