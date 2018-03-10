Трамп объяснил, в каком случае отменит пошлины на металлы для Европы

“Европейский союз, прекрасные государства, которые так плохо обращались с США в торговле, жалуются на пошлины на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные торговые барьеры и пошлины на американскую продукцию, тогда и мы свои отменим. Большой торговый дефицит. Если этого не произойдет, то мы введем пошлины также на автомашины и другие вещи - вот это будет по-честному!”, — написал американский президент.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

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Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.