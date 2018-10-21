Трамп розглядає можливість знизити податки для американців із середнім доходом

Такі слова американський лідер сказав в суботу, відповідаючи на питання журналістів після виступу перед прихильниками у штаті Невада.

“Ми розглядаємо можливість досить великого зниження податків для людей із середнім рівнем доходу. І якщо ми це зробимо, це станеться саме до листопада”, — зазначив президент, підкресливши, що пропозиція в даний момент “дуже серйозно вивчається” як очолюваною ним адміністрацією, так і республіканцями у Палаті представників Конгресу США.

Трамп підкреслив, що скорочення податків не торкнеться бізнесу, а буде направлено тільки на американців із середнім рівнем доходу, “які цього потребують”. Господар Білого дому пояснив, що про план буде оголошено “в районі першого листопада, може бути, трохи раніше”.

Як раніше інформував УНН, у кінці грудня минулого року президент підписав закон про внесення цілої низки змін до податкового кодексу. Одним з основних положень найбільшої за останні 30 років реформи стало зниження податків для бізнесу з 35% до 21%.