Трамп просить надати 15 млрд доларів у рік на кібербезпеку

“Наша адміністрація забезпечила виділення асигнування на підтримку безпеки в кіберпросторі. За перший рік роботи ми асигнували додатково 1,2 млрд доларів на забезпечення цифрової безпеки. На наступний рік наша адміністрація здійснила запит на рекордно високі 15 млрд доларів для охорони американських кордонів в кіберпросторі”, — зазначив Пенс.

В якості одного з супротивників США в кіберпросторі віце-президент назвав Росію. “Наші кіберпротивники прагнуть потрапити в ті елементи інфраструктури, що мають найважливіше значення, включаючи енергосистему і електростанції, щоб в разі можливих конфліктів в майбутньому вони могли паралізувати нервовий вузол американської енергетики”, — заявив Пенс. “Одна російська вірусна атака в минулому році коштувала великій американській судноплавній компанії близько 400 млн. У 2016 році кібератаки, за оцінками, обійшлися нашій економіці в 109 млрд”, — додав віце-президент США.

США потрібно нове федеральне відомство, що займається питаннями забезпечення безпеки у кіберпросторі, зокрема, для забезпечення безпеки виборчого процесу, додав Пенс.