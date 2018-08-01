Трамп просить надати 15 млрд доларів у рік на кібербезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа запросила 15 млрд доларів на наступний рік для забезпечення безпеки у кіберпросторі. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс у вівторок на форумі з питань кібербезпеки, організованому у Нью-Йорку міністерством внутрішньої безпеки (МВБ) країни, повідомляє УНН.
“Наша адміністрація забезпечила виділення асигнування на підтримку безпеки в кіберпросторі. За перший рік роботи ми асигнували додатково 1,2 млрд доларів на забезпечення цифрової безпеки. На наступний рік наша адміністрація здійснила запит на рекордно високі 15 млрд доларів для охорони американських кордонів в кіберпросторі”, — зазначив Пенс.
В якості одного з супротивників США в кіберпросторі віце-президент назвав Росію. “Наші кіберпротивники прагнуть потрапити в ті елементи інфраструктури, що мають найважливіше значення, включаючи енергосистему і електростанції, щоб в разі можливих конфліктів в майбутньому вони могли паралізувати нервовий вузол американської енергетики”, — заявив Пенс. “Одна російська вірусна атака в минулому році коштувала великій американській судноплавній компанії близько 400 млн. У 2016 році кібератаки, за оцінками, обійшлися нашій економіці в 109 млрд”, — додав віце-президент США.
США потрібно нове федеральне відомство, що займається питаннями забезпечення безпеки у кіберпросторі, зокрема, для забезпечення безпеки виборчого процесу, додав Пенс.