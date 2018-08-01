Трамп просит предоставить 15 млрд долларов в год на кибербезопасность

“Наша администрация обеспечила выделение ассигнования на поддержание безопасности в киберпространстве. За первый год работы мы ассигновали дополнительно 1,2 млрд долларов на обеспечение цифровой безопасности. На следующий год наша администрация запросила рекордно высокие 15 млрд на охрану американских границ в киберпространстве”, — отметил Пенс.

В качестве одного из противников США в киберпространстве вице-президент назвал Россию. “Наши киберпротивники стремятся внедриться в имеющие важнейшее значение элементы инфраструктуры, включая энергосистему и электростанции, чтобы в случае возможных конфликтов в будущем они могли парализовать нервный узел американской энергетики”, — утверждал Пенс. “Одна российская вирусная атака в прошлом году стоила крупной американской судоходной компании около 400 млн. В 2016 году кибератаки, по оценкам, обошлись нашей экономике в 109 млрд”, — добавил вице-президент США.

США нужно новое федеральное ведомство, занимающееся вопросами обеспечения безопасности в киберпространстве, в частности, для обеспечения безопасности избирательного процесса, добавил Пенс.