Трамп прокоментував арешт Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав дуже несправедливим рішення американського суду щодо ув’язнення колишнього глави його передвиборного штабу Пола Манафорта. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Вау, який жорсткий вирок для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейгана, Боба Дойла та багатьох інших топових політиків та кампанії. Не знав, що Манафорт був головою мафії. А як щодо Комі і корумпованої Хіларі і всіх інших? Дуже несправедливо!” — заявив президент США.
Нагадаємо, суд США виніс рішення про взяття під варту колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, скасувавши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.