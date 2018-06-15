Трамп прокомментировал арест Манафорта

“Вау, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Дойла и многих других топовых политиков и кампании. Не знал, что Манафорт был председателем мафии. А как насчет Коми и коррумпированной Хилари и всех остальных? Очень несправедливо!” — заявил президент США.

Напомним, суд США вынес решение о взятии под стражу бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, отменив меру пресечения в виде домашнего ареста.