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Трамп прокомментировал арест Манафорта

Трамп прокомментировал арест Манафорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал очень несправедливым решение американского суда по заключению бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Вау, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Дойла и многих других топовых политиков и кампании. Не знал, что Манафорт был председателем мафии. А как насчет Коми и коррумпированной Хилари и всех остальных? Очень несправедливо!” — заявил президент США.

Напомним, суд США вынес решение о взятии под стражу бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, отменив меру пресечения в виде домашнего ареста.

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