Трамп продовжив санкції щодо Ірану на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення на рік продовжити режим односторонніх американських санкцій щодо Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
Санкції діють вже 38 років - про їх введення було оголошено в 1979-му.
У заяві наголошується, що відносини США та Ірану "не нормалізувалися", і в зв'язку з цим американський лідер прийняв рішення "продовжити на один рік режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим указом 12170 щодо Ірану".
Нагадаємо, Вашингтон розширив санкції щодо Ірану у відповідь на створення зброї масового ураження і підтримку тероризму з боку Тегерана.
Як повідомляв раніше УНН, президент Ірану відмовив Трампу у особистій зустрічі в рамках Генасамблеї ООН.