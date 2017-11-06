Трамп продлил санкции в отношении Ирана на год

Санкции действуют уже 38 лет - об их введении было объявлено в 1979 году.

В заявлении отмечается, что отношения США и Ирана "не нормализовались", и в связи с этим американский лидер принял решение "продлить на один год режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 в отношении Ирана".

Напомним, Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана в ответ на создание оружия массового поражения и поддержку терроризма со стороны Тегерана.

Как сообщал ранее УНН, президент Ирана отказал Трампу в личной встрече в рамках Генассамблеи ООН.