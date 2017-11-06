Трамп продлил санкции в отношении Ирана на год
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить режим односторонних американских санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Санкции действуют уже 38 лет - об их введении было объявлено в 1979 году.
В заявлении отмечается, что отношения США и Ирана "не нормализовались", и в связи с этим американский лидер принял решение "продлить на один год режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 в отношении Ирана".
Напомним, Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана в ответ на создание оружия массового поражения и поддержку терроризма со стороны Тегерана.
Как сообщал ранее УНН, президент Ирана отказал Трампу в личной встрече в рамках Генассамблеи ООН.