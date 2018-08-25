Трамп привітав нового прем'єр-міністра Австралії з вступом на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в привітанні новому прем’єр-міністру Австралії Скотту Моррісону заявив, що немає більших союзників, ніж США і Австралія. Про це американський лідер написав в Twitter, повідомляє УНН.
“Вітаю нового прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона. Не існує більших друзів, ніж США і Австралія!” — написав господар Білого дому.
Скотт Моррісон зайняв пост глави уряду Австралії і лідера Ліберальної партії, що входить в правлячу коаліцію, на внутрішньопартійному голосуванні. Попередній прем’єр-міністр Малколм Тернбулл подав у відставку відразу після голосування.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Австралії і лідер Ліберальної партії (ЛП) Малколм Тернбулл оголосив про скликання позачергових зборів партії 24 серпня. Також він оголосив, що залишить посаду, якщо знову буде піднято питання про лідера правлячої партії