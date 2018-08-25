Трамп поздравил нового премьер-министра Австралии с вступлением в должность
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в поздравлении новому премьер-министру Австралии Скотту Моррисону заявил, что нет больших союзников, чем США и Австралия. Об этом американский лидер написал в Twitter, сообщает УНН.
“Поздравляю нового премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Не существует больших друзей, чем США и Австралия!” — написал хозяин Белого дома.
Скотт Моррисон занял пост главы правительства Австралии и лидера Либеральной партии, входящей в правящую коалицию, на внутрипартийном голосовании. Предыдущий премьер-министр Малколм Тёрнбулл подал в отставку сразу после голосования.
Как сообщал УНН, премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии (ЛП) Малколм Тернбулл объявил о созыве внеочередного собрания партии 24 августа. Также он объявил, что покинет пост, если снова будет поднят вопрос о лидере правящей партии