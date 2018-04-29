Трамп подякував президенту Південної Кореї за допомогу в підготовці до зустрічі з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп обговорив зі своїм південнокорейським колегою Мун Чже Іном саміт у Пханмунджомі та подякував йому за тісну координацію дій з підготовки його майбутньої зустрічі на вищому рівні з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це йдеться в заяві прес-служби Білого дому, поширеному в суботу за підсумками телефонної розмови політиків, інформує УНН.
“Президент Трамп подякував президенту Муну за координацію Республіки Кореї і США напередодні зустрічі (Трампа і Кім Чен Ина — Ред.), а також обіцяв залишатися в тісному контакті протягом найближчих тижнів”, — наголошується в документі. Також зазначається, що лідери зійшлися на думці стосовно того, що “безпрецедентний тиск, який чинили США, Республіка Корея і міжнародне співтовариство” на Пхеньян призвело до того, що лідер КНДР висловив бажання провести переговори з президентом США. Трамп і Мун Чже Ін, крім того, висловили думку, що “мирне і світле майбутнє для Північної Кореї може наступити тільки після повної, достовірної та незворотної денуклеаризації” Корейського півострова.
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Пізніше Білий дім розповсюдив заяву за підсумками бесіди Трампа з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Згідно викладеної в ньому інформації, лідери також обговорили підготовку до американо-північнокорейському саміту, а Трамп разом з тим заявив, що “закликатиме Північну Корею негайно припинити викрадання японських громадян”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що його зустріч з Кім Чен Ином може відбутися “на початку червня або навіть раніше”, крім американський лідер, він звертав увагу на те, що Пхеньян зацікавлений у проведенні зустрічі “якомога швидше”.