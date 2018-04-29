Трамп поблагодарил президента Южной Кореи за помощь в подготовке к встрече с Ким Чен Ыном

“Президент Трамп поблагодарил президента Муна за координацию Республики Корея и США накануне встречи (Трампа и Ким Чен Ына — Ред.), а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель”, — отмечается в документе. Также отмечается, что лидеры сошлись во мнении о том, что “беспрецедентное давление, которое оказывали США, Республика Корея и международное сообщество” на Пхеньян привело к тому, что лидер КНДР выразил желание провести переговоры с президентом США. Трамп и Мун Чжэ Ин, кроме того, выразили мнение, что “мирное и светлое будущее для Северной Кореи может наступить только после полной, достоверной и необратимой денуклеаризации” Корейского полуострова.

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Позже Белый дом распространил заявление по итогам беседы Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Согласно изложенной в нем информации, лидеры также обсудили подготовку к американо-северокорейской саммита, а Трамп вместе с тем заявил, что “будет призывать Северную Корею немедленно прекратить похищения японских граждан”.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться “в начале июня или даже раньше”, кроме американский лидер, он обращал внимание на то, что Пхеньян заинтересован в проведении встречи “как можно скорее”.