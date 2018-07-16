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Трамп подарував Путіну майку

Трамп подарував Путіну майку

Київ • УНН

 • 12079 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп підніс в подарунок президенту РФ Путіну майку Олександра Овечкіна, який виступає за Washington Capitals. Про це у Twitter повідомив російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.

"Трамп підніс в подарунок Путіну майку Олександра Овечкіна, який виступає за Washington Capitals: Тобто Трамп подарував Путіну майку капітана Putin-team", - написав Смірнов.

Раніше президент РФ Володимир Путін на прес-конференції подарував президенту США Дональду Трампу футбольний м'яч, а останній, не довго думаючи, кинув його своїй дружині Меланії.

Також Путін заявив, що ця зустріч (із Трампом) - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США.

Додамо, переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад дві години, потім лідери провели зустріч у розширеному складі в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майкла Помпео.

Трамп преподнес в подарок Путину майку Александра Овечкина, выступающего за Washington Capitals: То есть Трамп подарил Путину майку капитана Putin-team.
Ну ок! pic.twitter.com/LcPJ9gWsyj

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 липня 2018 р.

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