Трамп подарував Путіну майку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп підніс в подарунок президенту РФ Путіну майку Олександра Овечкіна, який виступає за Washington Capitals. Про це у Twitter повідомив російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Трамп підніс в подарунок Путіну майку Олександра Овечкіна, який виступає за Washington Capitals: Тобто Трамп подарував Путіну майку капітана Putin-team", - написав Смірнов.
Раніше президент РФ Володимир Путін на прес-конференції подарував президенту США Дональду Трампу футбольний м'яч, а останній, не довго думаючи, кинув його своїй дружині Меланії.
Також Путін заявив, що ця зустріч (із Трампом) - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США.
Додамо, переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад дві години, потім лідери провели зустріч у розширеному складі в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майкла Помпео.
Трамп преподнес в подарок Путину майку Александра Овечкина, выступающего за Washington Capitals: То есть Трамп подарил Путину майку капитана Putin-team.
Ну ок! pic.twitter.com/LcPJ9gWsyj