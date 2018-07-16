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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45782 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 126258 просмотра

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8 марта, 10:25 • 133661 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169925 просмотра

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Трамп подарил Путину майку

Трамп подарил Путину майку

Киев  •  УНН

 • 12076 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп преподнес в подарок президенту РФ Путину майку Александра Овечкина, который выступает за Washington Capitals. Об этом в Twitter сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.

"Трамп преподнес в подарок Путину майку Александра Овечкина, который выступает за Washington Capitals: То есть Трамп подарил Путину майку капитана Putin-team", - написал Смирнов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч, а последний, не долго думая, бросил его своей жене Мелании.

Также Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.

Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, затем лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

Трамп преподнеся в подарок Путину майку Александра Овечкина, выступающего за Washington Capitals: То есть Трамп подарил Путину майку капитана Putin-team.
Ну ок! pic.twitter.com/LcPJ9gWsyj

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 16 июля 2018

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